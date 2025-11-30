L’Amministrazione comunale di Barletta promuove la digitalizzazione e la dematerializzazione inaugurando il prossimo 1° Dicembre nuovi servizi digitali sulla rete civica www.comune.barletta.bt.it. Compie questo importante passo avvalendosi delle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I nuovi servizi disponibili, interoperabili con le piattaforme abilitanti nazionali (SPID, PagoPA ecc.) e progettati nella logica di un’offerta sempre più ampia e qualificata di contenuti digitali, colgono quindi l’obiettivo di rendere sempre più semplice ed efficiente, nell’itinerario di modernizzazione dell’Ente locale, il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini.

Grazie a questa innovazione, sarà possibile richiedere online il patrocinio per eventi e manifestazioni, l’accesso agli atti e l’accesso civico semplice o generalizzato, l’occupazione di suolo pubblico, il passo carrabile, l’iscrizione alla mensa scolastica, il permesso parcheggio auto e il contrassegno portatori disabilità, l’assegnazione dell’alloggio ERP, il contributo per la monogenitorialità.

Per semplificare gli iter sono a disposizione i punti di facilitazione digitale. Sono allestiti presso: – il Settore Welfare (Piazza Moro, 16, dal lunedì al venerdì, ore 9/14. Tel. 351 8172967);

– l’URP (in corso Vittorio Emanuele II, 94 – Palazzo di Città, piano terra. Dal lunedì al mercoledì, ore 9.30/13.30; dal giovedì al venerdì, ore 9/14; il giovedì pomeriggio alle ore 15.30/17.30. Tel. 379 2866989);

– il Polo della Legalità (in Via Zanardelli, 3 – Comando Polizia Locale, piano terra, dal lunedì al venerdì, ore 9/13.30 e il giovedì pomeriggio ore 15.30/18. Tel. 0883 300336).

Attivo anche il sistema di ticketing mediante il quale sarà possibile monitorare ogni richiesta passo dopo passo. Si è in definitiva attuato un decisivo progresso di inclusione digitale che, affidando a tutti i cittadini le competenze e gli strumenti necessari per fruire dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, garantiscono le condizioni necessarie perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, promuovendo la partecipazione individuale e collettiva ai processi della vita sociale e civile e, con questo, una espressione di eguaglianza sostanziale.

Di seguito il link per accedere ai servizi: https://www.comune.barletta.bt.it/sito/servizi