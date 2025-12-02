Domenica 7 dicembre 2025, alle ore 20:30, saranno riaccese le 12 stelle mancanti che incoronavano la statua bronzea dell’Immacolata concezione, ubicata sul basamento lapideo nei giardini di piazza Plebiscito. La cerimonia è programmata in concomitanza del tradizionale omaggio floreale tributato dai Vigili del Fuoco in onore della sacra scultura. L’intervento, interamente finanziato dall’A.S.D. Volley Barletta con il sostegno autorizzativo e il patrocinio dell’Amministrazione comunale, intende sottolineare, come spiegano dall’Associazione, “l’importanza della fede e della spiritualità nella vita dei cittadini e a restituire alla statua le stelle originarie in chiave moderna, con la tecnologia a LED”.

Una decisione, sottolineano ancora i promotori dell’iniziativa, che rappresenta “un contributo di rilievo alla valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico e religioso, utile per aumentare l’attrattività della piazza e della statua anche nelle ore serali”, nonché un modo “semplice e significativo per rinnovare la memoria dei padri che eressero il monumento nel 1964”.