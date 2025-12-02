Domenica 7 dicembre 2025, alle ore 20:30, saranno riaccese le 12 stelle mancanti che incoronavano la statua bronzea dell’Immacolata concezione, ubicata sul basamento lapideo nei giardini di piazza Plebiscito.
La cerimonia è programmata in concomitanza del tradizionale omaggio floreale tributato dai Vigili del Fuoco in onore della sacra scultura. L’intervento, interamente finanziato dall’A.S.D. Volley Barletta con il sostegno autorizzativo e il patrocinio dell’Amministrazione comunale, intende sottolineare, come spiegano dall’Associazione, “l’importanza della fede e della spiritualità nella vita dei cittadini e a restituire alla statua le stelle originarie in chiave moderna, con la tecnologia a LED”.
Una decisione, sottolineano ancora i promotori dell’iniziativa, che rappresenta “un contributo di rilievo alla valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico e religioso, utile per aumentare l’attrattività della piazza e della statua anche nelle ore serali”, nonché un modo “semplice e significativo per rinnovare la memoria dei padri che eressero il monumento nel 1964”.
Per il Sindaco Cosimo Cannito «Nella volontà di riaccendere la corona luminosa riconosco un apprezzato e disinteressato gesto i cui autori voglio ringraziare. Un sentimento condiviso da molti che riflette la diffusa e secolare devozione della comunità di Barletta proclamata, anche per questo motivo, Civitas Mariae. L’opera, di alto valore simbolico, contribuirà a rendere più accogliente e luminosa piazza Plebiscito, senza dubbio uno dei luoghi più identitari legati alla storia della nostra città. Spero che lo slancio che ha animato questa iniziativa rappresenti il qualificante buon esempio da seguire in tante altre occasioni nell’interesse pubblico».