Il 29 novembre scorso, i ventidue studenti dell’I.I.S.S. “Léontine e Giuseppe De Nittis” di Barletta in visita al Lycée International di Saint-Germain-en-Layen a Parigi grazie alla mobilità ErasmusPlus, insieme ad alcuni insegnanti e al Dirigente Antonio Francesco Diviccaro hanno potuto partecipare alla Giornata di orientamento professionale e universitario organizzata dal Consolato Generale d’Italia a Parigi in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni di Professionisti italiani a Parigi e il Comitato Italiani all’Estero.

L’iniziativa, intitolata DAF DestinAzione Futuro 2025, si pone annualmente l’obiettivo di aiutare gli studenti delle scuole superiori, soprattutto degli ultimi due anni, a scegliere il percorso di studi universitari in Italia. L’evento rappresenta anche un momento formativo di altissimo livello: gli studenti barlettani hanno potuto infatti assistere a conferenze sulla diplomazia e le carriere internazionali, sulle opportunità di lavoro create dall’intelligenza artificiale, sul giornalismo e le nuove frontiere della comunicazione, sulle professioni legate alla cultura, la creatività, l’intrattenimento. Vivere la dimensione europea anche nelle attività di orientamento è stata per loro un’esperienza importante, che ha portato al centro dell’attenzione la necessità di immaginare il proprio futuro al di là dei confini nazionali e di pensare in modo nuovo, transculturale, comunitario.