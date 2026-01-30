Venerdì 13 febbraio, alle ore 17:30, presso la Biblioteca Ex Cantina Sperimentale in viale Marconi n. 31 a Barletta, si terrà la presentazione di Luoghi della Bellezza (LuoghInteriori), progetto editoriale e artistico che nasce dalla collaborazione di autori, artisti e poeti riuniti in un percorso condiviso di ricerca e valorizzazione del bello.

La scelta della data si inserisce in una giornata di particolare rilevanza simbolica per la città: quella della Disfida di Barletta, ricorrenza profondamente radicata nella memoria collettiva e nell’identità culturale del territorio. L’evento avrà luogo in uno spazio recentemente restituito alla comunità, la Biblioteca Ex Cantina Sperimentale, oggi rinnovata e riconsegnata alla fruizione pubblica come luogo di incontro, cultura e partecipazione, legandosi al format già sperimentato dalla biblioteca di Libri Divini.

Luoghi della Bellezza si presenta come un almanacco contemporaneo che raccoglie immagini, testi e riflessioni capaci di accompagnare il tempo quotidiano. Un’opera pensata come strumento di dialogo e condivisione, in cui l’arte viene intesa non solo come espressione tecnica, ma come linguaggio identitario e forma di relazione. Le pagine del volume offrono spunti narrativi, suggestioni visive e parole di introspezione, invitando il lettore a una fruizione personale e consapevole.

Il progetto riunisce artisti e poeti (di cui molti pugliesi) accomunati da una forte sensibilità espressiva e dalla volontà di contribuire a un’opera collettiva fondata sul valore della collaborazione. L’obiettivo condiviso è quello di promuovere una partecipazione diffusa al bello, inteso come esperienza accessibile e generativa, capace di rafforzare le identità individuali e, al contempo, il senso di comunità.

Durante la presentazione interverranno Antonio Vella, direttore editoriale di LuoghInteriori; Carol Serafino, curatrice del volume; artisti e poeti coinvolti nel progetto, che parleranno del proprio estro e della propria professione. Alcuni dei nomi, a titolo esemplificativo, sono Rizek, Thea Torre, Antonietta Fioravante Esperti, Giuseppe Lagrasta, Michele Vernone e molti altri contributori.

A conclusione dell’incontro è previsto un momento conviviale con degustazione di vini e prodotti tipici del territorio, pensato come occasione di incontro e condivisione tra pubblico e protagonisti del progetto. Un ringraziamento va ad Antonio Vella, direttore editoriale di LuoghInteriori; alla Biblioteca Comunale per la disponibilità degli spazi. Un riconoscimento particolare è rivolto a tutti gli autori e artisti coinvolti nel volume, protagonisti e cuore del progetto, presentati durante l’incontro.