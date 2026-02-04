Si è svolto nel pomeriggio di ieri martedì 3 febbraio, presso il Saint Patrick 133 Beer Shop di Barletta, l’incontro pubblico dedicato alla riforma della magistratura, promosso da Rete Civica Barletta e dall’Associazione Libera.

Un appuntamento che ha registrato una folta e attenta partecipazione di pubblico, nonostante l’orario pomeridiano e la giornata infrasettimanale non fossero tra le più agevoli per molti cittadini. L’iniziativa ha confermato il forte interesse che il tema della giustizia continua a suscitare nella comunità locale, soprattutto quando viene affrontato con serietà, competenza e spirito di approfondimento. Ospite dell’incontro il dott. Francesco Messina, Consigliere di Corte di Appello di Lecce, che ha illustrato in maniera chiara e puntuale le ragioni del NO alla separazione delle carriere dei magistrati, offrendo spunti di riflessione di alto profilo sul piano costituzionale e democratico. Il confronto, moderato da Giuseppe Calabrese, si è sviluppato in un clima partecipato e costruttivo, con numerosi interventi e domande da parte del pubblico, segno di un interesse vivo e consapevole verso una riforma destinata ad avere effetti rilevanti sull’equilibrio dei poteri dello Stato e sull’indipendenza della magistratura. Rete Civica Barletta e l’Associazione Libera esprimono soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa, che ha dimostrato come esista una domanda reale di informazione e confronto sui grandi temi istituzionali, al di là delle semplificazioni e delle contrapposizioni ideologiche.

Un risultato che rafforza l’impegno dei promotori nel continuare a creare spazi di partecipazione civica e approfondimento pubblico, nella convinzione che la qualità della democrazia passi anche dalla capacità dei cittadini di comprendere e discutere le scelte che riguardano il futuro delle istituzioni.