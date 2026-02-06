Pubblichiamo la nota di solidarietà del Barletta Calcio nei confronti del giornalista Adriano Antonucci:

«La S.S.D. Barletta 1922 desidera esprimere la propria vicinanza e solidarietà al giornalista Adriano Antonucci in seguito al grave episodio che ha visto coinvolta la sua automobile nella serata di ieri. In attesa che le Autorità competenti chiariscano con precisione la dinamica dei fatti e accertino l’eventuale natura dolosa dell’accaduto, il club intende ribadire con forza il proprio rispetto per il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori dell’informazione.

Ogni forma di intimidazione o violenza, qualora confermata, rappresenterebbe un atto inaccettabile non solo nei confronti del singolo, ma dell’intera comunità cittadina e del diritto a un’informazione libera e serena. Il Barletta 1922 auspica che venga fatta piena luce sull’episodio nel più breve tempo possibile e rinnova ad Adriano Antonucci un messaggio di stima e sostegno umano e professionale».