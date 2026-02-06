Avrà inizio martedì 10 febbraio prossimo il programma degli eventi sportivi della Corsa di Miguel per le scuole di tutto il territorio provinciale che hanno aderito alla iniziativa. Si partirà proprio dalla pista intitolata a Pietro Mennea dello stadio comunale “Cosimo Puttilli” di Barletta. Per l’occasione saranno qui presenti l’ideatore della “Corsa di Miguel”, il giornalista sportivo Valerio Piccioni, per il CONI il Presidente del Comitato Regionale Puglia Angelo Giliberto ed il Delegato Provinciale BAT Antonio Rutigliano, per l’Ufficio Scolastico Regionale, la Responsabile per l’attività motoria Maria Montrone e la Referente Bat Assuntela Messina, oltre alla dirigente della scuola capofila del progetto Dora Guarino, per il CIP il Delegato Provinciale BAT Vincenzo Lionetti e per l’Amministrazione Comunale di Barletta il Sindaco Mino Cannito e l’Assessore allo Sport Massimiliano Dileo. Il progetto, finanziato anche dalla Regione Puglia Assessorato alla Formazione, Istruzione e Politiche del Lavoro, è teso a divulgare i valori e l’importanza dello sport nella vita quotidiana e, dopo una serie di seminari ed incontri nelle varie scuole della provincia, considerata la massiccia partecipazione degli istituti che hanno aderito alla iniziativa, si svilupperà attraverso una serie di tappe nelle varie Città e consentirà a tutti gli studenti selezionati di confrontarsi e di vivere insieme una giornata di festa e di attività sportiva.

Definito il relativo calendario:

Martedì 10 febbraio 2026 BARLETTA Stadio “Cosimo Puttilli” – Raduno ore 08.30

Mercoledi 11 febbraio 2026 ANDRIA Stadio “S. Angelo dei Ricchi” – Raduno ore 08.30

Giovedi 12 febbraio 2026 BISCEGLIE Stadio Com. “G. Ventura” – Raduno ore 08.30

Venerdì 13 febbraio 2026 TRINITAPOLI Stadio Comunale – Raduno ore 08.30

Mercoledi 18 febbraio 2026 TRANI Stadio Comunale “N. Lapi” – Raduno ore 08.30

Il programma della singola giornata prevede, in linea di massima, con inizio dalle ore 9.00, lo svolgimento di gare con la formula staffetta a 42 partecipanti per squadra su una distanza diversa: 1.000 metri per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, 800 per quelli delle scuole secondarie di primo grado ed un unico staffettone con 50 alunni invece per le scuole primarie che percorreranno ciascuno 200 metri. Ricordiamo che la giornata finale nazionale, a cui accederanno i 30 migliori tempi individuali degli alunni delle scuole secondarie di tutta Italia, divisi per età e sesso nelle relative categorie, avrà luogo a Roma il 20 marzo del 2026 presso lo Stadio delle Terme di Caracalla, intitolato al grande telecronista sportivo Nando Martellini.

L’organizzazione delle attività sportive si avvale della importante collaborazione dei volontari della Associazione PAIDEIA di Andria, dei Fiduciari Comunali CONI delle diverse città e di alcuni componenti della FICR Puglia, oltre che della Croce Rossa Italiana per l’assistenza sanitaria.