Barletta si prepara a vivere un intenso momento di fede e spiritualità in occasione della Festa della Beata Maria Vergine di Lourdes, che si svolgerà presso la Basilica del Santo Sepolcro dal 7 all’11 febbraio 2026. L’evento, inserito nel contesto della XXXIV Giornata Mondiale del Malato, rappresenta un appuntamento significativo per la comunità ecclesiale e civile, offrendo occasioni di preghiera, riflessione e testimonianza, con particolare attenzione ai sofferenti. Il triduo e la festa finale vedranno la partecipazione di sacerdoti, volontari, associazioni e fedeli, in un cammino condiviso di devozione mariana.

Per l’occasione, don Mauro Dibenedetto, parroco del Santo Sepolcro, ha inviato ai fedeli una comunicazione di cui si propone il testo integrale:

«Carissimi nell’evento dell’Annunciazione la parola che Dio ha rivolto a Maria è stato un invito a “rallegrarsi” per accogliere il dono della Vera gioia. Nell’accogliere questo invito, Maria diventa il modello della fede gioiosa per ogni credente. L’incontro tra l’Immacolata Concezione e Santa Bernadette alla Grotta di Massabielle ci insegna che la gioia di Dio non consiste nell’assenza di dolore: è, piuttosto, una presenza che conforta i cuori fragili, che infonde speran za nel mezzo della prova e che trasforma la sofferenza stessa, aprendo il cuore alla fiducia. L’esperienza di Lourdes è un invito a riscoprire la gioia primordiale della fede: non una gioia effimera, ma quella profonda che scaturisce dall’incontro con Dio, attraverso la mediazione materna di Maria. Con questi sentimenti di gioia, anche noi desideriamo vivere e celebrare, nella nostra Basilica Santo Sepolcro, la Festa della Madonna di Lourdes e la XXXIV Giornata del Malato insieme ai nostri amici ammalati e volontari dell’Unitalsi e a tutti coloro che si affidano all’intercessione materna della Vergine Maria. Vi aspetto!».

PROGRAMMA

Sabato 7 febbraio

Ore 18.30 – Santo Rosario

Ore 19.00 – Celebrazione Eucaristica, presieduta da don Nicola Caino, Direttore dell’Ufficio della Pastorale della Salute della Basilicata

Ore 20.00 – Incontro-testimonianza “Guarigioni e miracoli di Lourdes” con Antonietta Raco, 72^ miracolata a Lourdes, con la partecipazione dei Medici Cattolici

Domenica 8 febbraio – V del Tempo Ordinario

Ore 8.30 – 10.00 – 12.00 – Sante Messe

Ore 18.30 – Santo Rosario

Ore 19.00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da don Franco Todisco, cappellano Monastero Benedettino San Ruggero

Lunedì 9 febbraio

Ore 9.00 – Santo Rosario

Ore 9.30 – Celebrazione Eucaristica

Ore 18.30 – Santo Rosario

Ore 19.00 – Celebrazione Eucaristica, presieduta da fra Mimmo Lotito, OFM, Rettore del Santuario Santa Maria della Vetrana – Castella Grotte con la partecipazione del gruppo di volontariato “GAV”)

Martedì 10 febbraio

Ore 9.00 – Santo Rosario

Ore 9.30 – Celebrazione Eucaristica

Ore 18.30 – Santo Rosario

Ore 19.00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da don Domenico Gramegna, parroco Cuore Immacolato di Maria, con la partecipazione dei volontari Unitalsi

Mercoledì 11 febbraio – Festa della Beata Maria Vergine di Lourdes – XXXIV Giornata Mondiale del Malato