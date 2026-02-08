Il Barletta di Massimo Paci conosce solo un risultato: la vittoria. Regolato anche il Pompei in trasferta, 2-0, grazie alle reti di Malcore e Coccia nella ripresa. È il quarto successo consecutivo per i barlettani da quando Paci è subentrato a Pizzulli sulla panchina dei biancorossi. Grazie al risultato odierno il Barletta si porta a -1 dal Fasano, sconfitto 3-0 a Nardò, e resta all’inseguimento della Paganese distante 4 punti.

La Cronaca:

PRIMO TEMPO – 2’15” BARLETTA Laringe, nato e cresciuto a Pompei, sgasa a sinistra e va al cross: Da Silva non ci arriva con la testa per poco;

4’ POMPEI Tounkara con il braccio controlla e apre per De Vietro, impatto con Manetts giudicato regolare dall’arbitro Framba. Tounkara calcia sull’esterno della rete da ottima posizione;

Dopo un avvio sprint i ritmi si abbassano;

22’ POMPEI corner di Galdean, testa di La Gamba sul primo palo. Legno sfiorato con Fernandes che osserva;

30’ BARLETTA Malcore scambia con Da Silva al limite, arriva al tiro dagli otto metri. Alto;

37’20” BARLETTA Testa di Malcore su punizione di Franco, D’Agostino con la punta dei guantoni;

39’40” BARLETTA D’Agostino si ripete sul tentativo di Da Silva. Punizione bassa e radente, neutralizzata sul primo palo;

42’30” POMPEI ripartenza di Tounkara, che passa su Bizzotto e assiste Salvatore Fusco. Destro masticato da ottima posizione, Cancelli e Coccia salvano.

SECONDO TEMPO – 5’ BARLETTA combinano ancora Malcore e Da Silva: il primo invita nello spazio il secondo, accelerazione e diagonale d destro sul fondo di poco del secondo;

12’ GOL BARLETTA antipasto al vantaggio che matura al 57’: Cancelli con i giri giusti da Da Malcore;

15’ BARLETTA Da Silva dopo l’assist cerca anche il gol. Recupera il pallone su Iurgens e calcia con il mancino;

16’ POMPEI risponde con Paganetti. Destro violento dai 22 metri, Fernandes blocca;

18’ GOL BARLETTA punizione di Franco, spizzata di Malcore e il tocco mancino di Coccia vale lo 0-2. Giocata da rapace d’area;

30’ POMPEI che rischia di riaprire i giochi con Tounkara. Destro da posizione impossibile, Fernandes ricaccia il pallone Chigi;

33’ 10” BARLETTA Malcore dall’altra parte va a un passo dalla terza doppietta con il Barletta. Cioccolatino di Da Silva, il 9 si fa però ipnotizzare da D’Agostino;

50’50” POMPEI traversa di Fusco.