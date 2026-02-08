Lunedì 9 febbraio alle ore 9:30, nei giardini all’ingresso del Castello di Barletta, si terrà “Una città tutta per noi”, una passeggiata urbana aperta alla cittadinanza dedicata alla rilettura dello spazio urbano attraverso il patrimonio storico e la memoria delle donne.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Lucia Anna Rutigliano, dottoranda di ricerca presso l’Università di Foggia nell’ambito del progetto sul Social Prescribing Arte e Natura su Prescrizione, e l’architetta Rosanna Rizzi, che guiderà il percorso come momento di osservazione, ascolto e rilettura collettiva dello spazio urbano con una lente di genere.

La passeggiata rappresenta una delle due attività pubbliche previste dal progetto – l’altra si svolgerà il 3 marzo 2026 presso il Parco Archeologico di Canne della Battaglia – e si inserisce nel quadro delle azioni di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale locale come strumento di benessere e inclusione sociale.

Il progetto Arte e Natura su Prescrizione promuove percorsi integrati rivolti a donne in condizioni di vulnerabilità psico-sociale ed economica, attraverso attività quali ecoterapia, arteterapia, yoga, pratiche meditative e visite guidate culturali condotte da operatrici culturali. Le attività si sviluppano in luoghi significativi del territorio, tra cui la Pinacoteca De Nittis e il Parco Archeologico di Canne della Battaglia, favorendo l’accesso alla cultura, la partecipazione sociale e la costruzione di esperienze condivise di cura e relazione.

Il percorso di ricerca e intervento — sostenuto dalla Deliberazione della Giunta Comunale di Barletta n. 316 del 28/10/2025 — ha favorito la costruzione di una rete territoriale che coinvolge il Comune di Barletta, i Servizi sociali e culturali, e realtà del Terzo settore quali EVA – ex Centro per le Famiglie, il Centro Studio Olistico ABHA, Free Walking Tour, insieme a operatrici e operatori culturali attivi sul territorio.

L’iniziativa è inoltre realizzata con il sostegno di Vitamine Vaganti – Toponomastica Femminile, che l’ha inclusa nel progetto #Cosmopolita, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.

Informazioni pratiche

Attività adatta a tutt*, senza distinzione di genere o età

Partecipazione gratuita con posti limitati — prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3332079085

Ritrovo: lunedì 9 febbraio, ore 9:30 — Giardini all’ingresso del Castello di Barletta

Per informazioni: contattare l’organizzazione.