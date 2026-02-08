E’ Pardo La Serra il vincitore della seconda edizione della Volkswagen Barletta Marathon e lo fa a tempo di record. Il corridore del GP La Sergente di Fara San Martino è stato protagonista di una gara di alto spessore, facendo presto il vuoto alle sue spalle trovando nella sfida al cronometro il suo stimolo agonistico. Alla fine il responso è stato di 2h35’07”, scendendo di oltre un quarto d’ora sotto il tempo che era valso la vittoria lo scorso anno ad Alberico Di Cecco.

Prestazione sotto il vecchio primato anche per Vito Alò (Atl.Monopoli) secondo in 2h44’51”. Terzo gradino del podio per Raffaele Basile (Quelli dell’Alba Road Runners) in 2h52’08”). Tempi sotto le 3 ore anche per Giuseppe Caragnano (Catania Running Club/2h57’24”) e per Andrea Castellari (Avis Mola Running/2h59’24”).

E’ di Pamela Greco la vittoria nella prova femminile. La portacolori della Saracenatletica ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 3h24’57” rimanendo un paio di minuti sopra il tempo stabilito lo scorso anno da Luana Chiara Piscopo. Anche la Greco ha fatto gara di testa senza avversarie, con Annalisa Fitti (Tocco Runner) seconda in 3h39’10” e Angela De Sario (Bramea Vultur Runners) terza in 3h39’52”.

Nella mezza maratona vittoria per Giuseppe Olimpo (Asd Casale…Si) in 1h14’50” precedendo di 1’14” Pietro Antonio Tamborra (Dynamix Fitness) e di 1’21” Matteo Manuppelli (Atl.Apricena). A Rita Cafagna (Free Runners Molfetta) la prova femminile in 1h24’42” con 1’12” su Monica Foglia (Asd Vini Fantini) e 2’11” su Francesca Pastore (Gioia Running). Da sottolineare i ben 1.127 arrivati che si sommano ai 260 della maratona, senza considerare i tantissimi presenti alla 10 km non competitiva.

Per la società Barletta Sportiva è la conferma del valore della propria creatura organizzativa, inserita nel calendario nazionale Fidal ma sotto l’egida anche dell’Uisp. Fondamentale la collaborazione del Club Super Marathon Italia come anche del Comune di Barletta del Coni provinciale come anche di Sport e Salute Puglia, della Fispes e dell’ASC. Grazie anche al sostegno dei tanti sponsor presenti e ai tantissimi volontari sparsi sul percorso che hanno contribuito a rendere la domenica davvero magica e insostituibile per la città della Disfida.