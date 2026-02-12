A metà degli anni ’90, Savio Chiariello ed Antonio Valerio, appassionati di giochi da tavolo, aggregano un nutrito gruppo di ragazzi e ragazze che si incontrano per giocare insieme; nasce così l’associazione ludica La Torre Magica, presieduta da Savio. Nel 1999 viene organizzato il primo torneo di Risiko! riconosciuto a livello nazionale dalla FIRK (Federazione Italiana Risiko!, di cui Antonio diviene poi Presidente). Da quel momento La Torre Magica organizza tornei periodici locali e interregionali. Nel 2002 Editrice Giochi crea un proprio circuito nazionale, di cui La Torre Magica diviene club ufficiale (RCU), vincendo il Campionato Nazionale a Squadre nel 2009 e 2011. RisikAré è l’evoluzione di questo processo di tre decenni, a testimonianza del proprio legame con il territorio: infatti il nome risikAré è la crasi di “Risiko!” e “Aré”, l’affettuoso nome con il quale i barlettani, nel loro vernacolo, chiamano il colosso cittadino. Tutti i giovedì ci si riunisce a giocare a Risiko a Barletta al pub San Sebastiano ore 20.45 inizio ore 21. Per info contattare il Presidente Giuseppe Sterlicchio 328/9523644