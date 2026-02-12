Su disposizione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, sulla base delle valutazioni espresse dal Questore di Matera e dal C.A.S.M.S. (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella

provincia di Barletta-Andria-Trani in occasione della gara in programma.

Il provvedimento si è reso necessario alla luce degli elevati profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica connessi all’evento sportivo. Nella valutazione complessiva si è tenuto conto, in particolare, della prevedibile e significativa presenza di sostenitori ospiti rispetto alla capienza limitata dell’impianto, nonché dell’assenza di adeguati sistemi di videosorveglianza a supporto delle attività di controllo e prevenzione.

La misura adottata è finalizzata a garantire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, a tutela della collettività e di tutti i partecipanti.