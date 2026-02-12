Questa mattina, alle ore 11, i volontari dell’associazione di volontariato “Vicini al Cittadino OdV” hanno consegnato una donazione di libri ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta.

All’iniziativa ha preso parte anche il Presidente Onorario, Avv. Ruggiero Marzocca, che ha simbolicamente consegnato i volumi, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Centro Servizi per il Volontariato “San Nicola” di Bari e alla libreria Giunti, la cui collaborazione ha reso possibile questa iniziativa di solidarietà e speranza dedicata ai bambini in cura.

«Questo gesto – ha dichiarato Ruggiero Marzocca – nasce con l’obiettivo di offrire ai piccoli pazienti momenti di svago, conforto e apprendimento, contribuendo a rendere il loro soggiorno ospedaliero più sereno e stimolante».

L’associazione “Vicini al Cittadino OdV” desidera ringraziare tutti i volontari, il personale sanitario e i sostenitori che hanno partecipato e creduto in questa iniziativa, confermando il valore della comunità nel prendersi cura delle giovani generazioni.