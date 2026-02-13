“Sempre fuori per il calcio”, su sponda biancorossa, tornerà protagonista domenica15 febbraio 2026 su Telesveva e farà tappa in Basilicata: trasmetteremo in diretta Ferrandina-Barletta, gara valida per la 24esima giornata del campionato di Serie D – girone H – con fischio d’inizio previsto alle ore 14.30. Saremo live, con un ampio prepartita, dallo stadio “Santa Maria” alle ore 14.15, sia in tv, sul “18”, sia sui nostri canali social Facebook e YouTube, sia sul sito telesveva.it. Telecronaca di Davide Suriano, commento tecnico di Marco Bruno.