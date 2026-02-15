Nel segno della “DaMa”. Il Barletta batte il Ferrandina al “Santa Maria” e ottiene la quinta vittoria di fila della gestione Massimo Paci. A deciderla, manco a dirlo, Da Silva e Malcore: l’attaccante brasiliano al 18’ del primo tempo, gran gol dalla distanza, l’ex Casarano al 29’ della ripresa ispirato proprio da Da Silva.

Solito 4-2-3-1 per il Barletta ma con novità: c’è Alma esterno destro, Malagnino a sinistra. Confermato Cancello con Franco nel mezzo. 3-5-2 per il Ferrandina del barlettano Minincleri che deve ancora rinunciare al suo miglior marcatore Kisseih, non al maglio.

Inizio lento del match e con qualche tensione. Al 13’ un fallo di Da Silva su Gianfreda costa il giallo all’attaccante brasiliano, diffidato, e che quindi salterà la partita di domenica prossima al “Puttilli” contro l’Afragolese. Poi il match si accende: cross di Da Silva, c’è Alma sotto porta ma anche la grande reazione di Galiano che si rifugia in angolo con l’aiuto del legno. Preludio al gol che arriva al 18’: un’invenzione clamorosa di Da Silva che da lontano non ci pensa due volte e calcia, angolino basso, pallone in porta. 1-0 al “Santa Maria”. Settimo centro in campionato per il brasiliano. Al 28’ chance anche per Malcore servito da Alma, Desimini salva sul tiro non irresistibile dell’attaccante. Il Ferrandina si fa vedere solo al 34’ con questo tiro alto di Sepe. Qualche istante prima proteste lucane per un presunto fallo in area ai danni di Canavese. Al 44’ riecco Malcore, gran numero su Asare e Otero, l’attaccante poi non trova la porta. Intervallo.

Nella ripresa il canovaccio del match non cambia. Al 5’, dopo l’errore di Gianfreda, Malcore servito da Alma ha subito una chance per il raddoppio, conclusione da dimenticare a tu per tu con Galiano. All’11’ Da Silva prova da casa sua, pallone alto di non molto. Il brasiliano ci riprova al 23’ su punizione: Galiano è bravo a mettere in corner. Ma il Barletta ne ha di più: al 29’ Da Silva scippa letteralmente il pallone ad Asare e apparecchia per Malcore che deve solo prendere la mira. 2-0, la “DaMa” colpisce ancora. Sesto centro in campionato per l’ex Casarano. È la rete che archivia il match. Al 38’ si fa rivedere Sepe, tiro non lontano dal palo. Al 44’ scintille sulla panchina dei lucani. Espulso per protesta Antonacci.

Il Barletta mette a segno la manita e continua a mettere pressione alla capolista Paganese, avversaria tra due settimane in terra campana. Prima c’è la sfida del “Puttilli” contro l’Afragolese. Ferrandina sconfitta sul suo campo, dove aveva un cammino da playoff. Per la salvezza servirà cambiare passo anche in trasferta: domenica prossima c’è il Manfredonia al “Miramare”.