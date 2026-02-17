Nella mattinata odierna, presso la Caserma “Fin. Medaglia d’Argento al Valor Militare Giovanni De Santis” sede del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, sono stati devoluti, su disposizione del Tribunale di Trani, alla Caritas di Barletta oltre 500 capi di abbigliamento contraffatti.

I suddetti beni sono stati sottoposti a sequestro penale in due distinte operazioni di servizio, sviluppate dai Finanzieri del Gruppo Barletta, e relazionate alla Procura della Repubblica di Trani, nell’ambito di specifici dispositivi di controllo economico del territorio, finalizzati, tra l’altro, al contrasto della contraffazione, quale moltiplicatore di illegalità che alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio e della impresa criminale.

Nello specifico, le Fiamme Gialle, in entrambe le operazioni, all’esito delle pianificate attività di controllo del territorio, hanno approfondito gli elementi informativi raccolti attraverso meticolose attività info-investigative e numerosi servizi di osservazione, controlli e pedinamenti, individuando gli opifici utilizzati per la lavorazione e lo stoccaggio di capi di abbigliamento contraffatti destinati alla minuta vendita.

Quanto rinvenuto ha permesso di accertare che i capi di abbigliamento contraffatti venivano venduti a prezzi concorrenziali, andando ad impattare negativamente sulla sana concorrenza e sul tessuto produttivo legale, ma, soprattutto, danneggiando i consumatori ignari della difformità qualitativa del prodotto acquistato, mettendo a rischio anche la propria sicurezza.

La Procura della Repubblica di Trani ha esercitato l’azione penale nei confronti di entrambi gli imputati in due procedimenti penali distinti, chiedendo e ottenendo le condanne, ora divenute irrevocabili, con le quali il Tribunale ha, contestualmente, disposto la devoluzione dei prodotti sequestrati ad Enti di beneficenza, tra cui la Caritas, con sede nella Provincia BAT.

I capi di abbigliamento, che saranno destinati ai cittadini più bisognosi, sono stati consegnati dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta Andria Trani al Direttore della Caritas Barlettana, dottor Lorenzo Chieppa, al quale ha inteso ricordare il Corpo quale Forza di Polizia a fortissima vocazione sociale e solidale.

Il dottor Lorenzo Chieppa, a nome dell’Ente da lui rappresentato, ha espresso particolare apprezzamento per la preziosa attività della Procura della Repubblica e della Guardia di Finanza a tutela della legalità, nonché sincera gratitudine per l’importante iniziativa benefica decisa dal Tribunale di Trani, sottolineando come l’attenzione delle istituzioni per i più deboli supportano concretamente la fondamentale opera svolta dai volontari dell’Associazione per il bene delle persone in difficoltà che spesso sono ai margini della società.