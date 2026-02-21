Mercoledì 25 Febbraio 2026 alle 18:00, a Barletta presso il piano terra del Palazzo della Marra, si terrà la Cerimonia di Premiazione della manifestazione dal titolo “I Ventagli del De Nittis”. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, a cura del Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.”, rientra nella programmazione prevista per il 180esimo anniversario della nascita del nostro grande pittore impressionista Giuseppe De Nittis.

La manifestazione ha visto il coinvolgimento degli alunni di alcune classi dell’I.C. “D’Azeglio-De Nittis” nonché degli studenti del Liceo Artistico “Léontine e Giuseppe De Nittis” i quali, nei giorni 18 e 19 Febbraio 2026, hanno realizzato nella prestigiosa cornice del Palazzo della Marra degli elaborati in estemporanea di alcuni dipinti del nostro celebre Maestro, una loro ispirazione immediata in forma artistica lì dove sono custodite le Opere del De Nittis. Lavori di forte intensità espressiva che il pubblico presente potrà apprezzare durante la serata di premiazione. I vincitori dei lavori più significativi, saranno premiati dalla Commissione di giuria composta da: Paolo Desario, Maestro scultore nonché Presidente di Commissione; Mauro de Candia, coreografo; Antonella Palmitessa pittrice nonché Docente di Arte. Ad affiancarli durante la premiazione ci saranno le Junior di “Barletta in Rosa”. Tutti i partecipanti riceveranno attestati di merito e di partecipazione. Per i saluti di rito interverranno: il Sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito; l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli; la Dirigente dell’I.C. “D’Azeglio-De Nittis” Concetta Corvasce; il Dirigente dell’I.I.S.S. “Léontine e Giuseppe De Nittis” Antonio Francesco Diviccaro; la Presidente del Centro Studi “Barletta in Rosa” Lucrezia Gloria Dell’Ernia. A conclusione dell’evento, aperto alla cittadinanza, il pubblico che interverrà potrà accedere gratuitamente alla Pinacoteca De Nittis e ammirare dal vivo i capolavori di Giuseppe De Nittis, tra cui i dipinti che ritraggono i famosi ventagli.

Un pomeriggio dove arte, cultura ed emozioni saranno i grandi protagonisti.