Mercoledì 25 Febbraio, in occasione del 180° anniversario della nascita di Giuseppe De Nittis, si terrà a Palazzo Della Marra alle ore 10:30 la conferenza stampa di presentazione del logo ufficiale e delle iniziative organizzate dal Comune di Barletta per celebrare la ricorrenza.

Per questa importante giornata l’Amministrazione Comunale ha previsto l’organizzazione di uno speciale annullo filatelico di Poste Italiane, che utilizzerà il logo ufficiale del 180° anniversario e una cartolina realizzata in collaborazione con il Liceo Artistico di Barletta Léontine e Giuseppe De Nittis.