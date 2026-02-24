Corpi Ketonici – Espulsioni di scena, rassegna nata in punta di piedi e che oggi è alla sua terza edizione, è un modo per dare spazio “anche“ ad artisti ed opere di indubbio valore, frutto di ricerca e con sguardo contemporaneo, fuori dai circuiti ufficiali. La rassegna, organizzata dall’associazione «Sciarabbà» di Michela Diviccaro, in collaborazione con “Fattoria degli artisti” di Giambattista Rossi, coadiuvati dalle attrici Mariella Parlato e Annalisa Rizzitelli, prende in prestito il titolo da un termine scientifico, sostituendo la “Ch” con la “K”, che significa letteralmente: sostanze chimiche presenti nel sangue, negli stati di acidosi, e che è meglio espellere.

Le espulsioni di scena sono, però, benefiche in quanto artistiche. Parole dal suono forte che alludono alla presenza, in scena, del “corpo” degli artisti che, di volta in volta, si esprimono; per noi indicano l’urgenza di portare in scena e di portare fuori, alla luce, ovvero di espellere tutta l’arte nascosta di questo territorio e non solo.

Domenica 1° marzo si parte con “I Villanelli- Storie di Terra e di Cuore”, di e con Maria Filograsso e Alex b- Folk. Sala Athenaeum, porta h. 18,30/inizio h. 19,00.