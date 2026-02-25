Presentati questa mattina a Palazzo Della Marra il logo ufficiale e il programma delle iniziative organizzate dal Comune di Barletta per celebrare il 180° anniversario della nascita di Giuseppe De Nittis. Sono intervenuti l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli, il Comandante provinciale dei Carabinieri Col.Massimiliano Galasso, il Dirigente di Settore Savino Filannino e in teleconferenza dagli Stati Uniti il Prof.Renato Miracco, curatore della Pinacoteca De Nittis.

Nutritissimo il programma delle iniziative che si susseguiranno fino a febbraio 2027 e che prevedono mostre, premi, esposizioni importanti come “Eruzione del Vesuvio” proveniente da collezione privata, Lectio magistralis. L’evento conclusivo sarà costituito da una grande mostra delle opere dell’artista barlettano che si terrà a Roma.

«Oggi celebriamo i 180 anni dalla nascita di De Nittis – ha dichiarato l’Assessore Oronzo Cilli – annunciando un anno dieventi programmati non solo nella nostra città ma anche a Parigi e a Roma con, a conclusione delle celebrazioni, una grande mostra che ospiterà le opere del nostro concittadino nella capitale. Oggi annunciamo non solo il programma e il logo del 180° ma anche il cambio di denominazione della Pinacoteca che si chiamerà Museo Pinacoteca Giuseppe De Nittis».

«La collaborazione con il Comune di Barletta – ha sottolineato il Col. Galasso – vede al centro la tutela del patrimonio culturale che è una delle principali mission dell’Arma ed una delle competenze specialistiche che ci è stata affidata per legge. Con una mostra che si terrà a Palazzo Della Marra, mostreremo idealmente un filo che parte dalla Seconda guerra mondiale ed arriva fino ad oggi portando alla visione di tutti delle importanti opere d’arte recuperate da noi e restituite alla collettività».

Per questa importante giornata l’Amministrazione Comunale ha organizzato uno speciale annullo filatelico di Poste Italiane, che utilizzerà il logo ufficiale del 180° anniversario e una cartolina realizzata in collaborazione con il Liceo Artistico di Barletta Léontine e Giuseppe De Nittis.

Di seguito il programma delle attività già svolte e quello delle tante previste nel corso dell’anno:

30 GENNAIO 2026

Saint-Germain-en-Laye, Maison des associations – Lectio Magistralis su Giuseppe De Nittis a cura del prof. Renato Miracco.

31 GENNAIO 2026

Giuseppe e Léontine De Nittis: un grande amore impressionista Sala Jacques Tati, Teatro di Saint-Germain-en-Laye – Rappresentazione teatrale “Giuseppe e Léontine De Nittis: un grande amore impressionista” organizzato dall’Associazione ITALYamo di Saint-Germain-en-Laye.

FEBBRAIO 2026

– Pisa, Auditorium di Palazzo Blu “Giuseppe De Nittis: lo spazio e la sua disciplina nella Parigi della Belle Époque”, conferenza a cura del Prof. Renato Miracco.

– Manifestazione “I ventagli del De Nittis – Palazzo Della Marra – A cura del Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.” con il coinvolgimento degli alunni di alcune classi dell’Istituto Comprensivo “D’Azeglio-De Nittis” e degli studenti del Liceo Artistico II.SS. “Léontine e Giuseppe De Nittis” di Barletta che hanno realizzato nelle mattinate del 18 e 19 febbraio a Palazzo Della Marra degli elaborati in estemporanea con tecnica libera ispirandosi all’opera artistica di De Nittis.

Alle 18:00 di stasera 25 febbraio i lavori realizzati saranno esposti al piano terra di Palazzo Della Marra con la consegna degli attestati di partecipazione per tutti i giovani artisti e la premiazione dei primi classificati.

25 FEBBRAIO 2026

Annullo filatelico e presentazione logo ufficiale del 180° anniversario della nascita di Giuseppe De Nittis. Palazzo Della Marra, piano terra. Per celebrare la giornata in cui ricorre il 180° anniversario dalla nascita di Giuseppe De Nittis l’Amministrazione Comunale ha organizzato uno speciale annullo filatelico di Poste Italiane con il logo ufficiale del 180°anniversario che per l’occasione viene presentato al pubblico e che accompagnerà tutte le iniziative culturali che saranno realizzate nel 2026/2027 per omaggiare la ricorrenza. In collaborazione con l’istituto Superiore Liceo Artistico Léontine e Giuseppe De Nittis è stata realizzata la cartolina commemorativa da utilizzare per l’annullo filatelico. Per l’interra giornata del 25 febbraio è stato previsto l’ingresso gratuito alla Pinacoteca De Nittis.

10 MARZO/6 APRILE 2026

Mostra fotografica Chiaroscuri della Nuova Arte in una pittura fatta di luce, Palazzo Della Marra, Pinacoteca Giuseppe De Nittis, 1°piano- A cura di Giovanni Pansini e Sandro Sardella con una sezione dedicata agli amici di Casa De Nittis, luogo di incontro tra pittori, scrittori, musicisti ed intellettuali. Sarà esposta anche la recente straordinaria scoperta di una foto originale formato carte de visite di Jean Claude Monet all’età di 23 anni, con sul retro la firma autografa, luogo e data.

3 – 31 MARZO 2026

Mostra documentaria Giuseppe De Nittis et les impressionnistes, un amitié en lumière – A cura dell’Associazione Italyamo di Saint-Germain-en-Laye, mostra documentaria con testi di Renato Miracco allestita presso la Mediateca Marc-Ferro a Saint-Germain-en-Laye per far conoscere alla città in cui Giuseppe De Nittis si spense prematuramente nel 1884 la grandezza di questo straordinario artista attraverso dei pannelli di testo ed immagini che raccontano il suo percorso artistico.

8-10 APRILE 2026

Riallestimento delle Pinacoteca Giuseppe De Nitis con il rientro dei 9 capolavori che partecipano alla mostra di Pisa presso Palazzo Blu Bella Epoquè e con la conclusione e la restituzione delle opere delle mostre a Palazzo Della Marra I Macchiaioli al tempo di De Nittis e Pranzo a Posillipo.

DOMENICA 3 MAGGIO 2026

“180 anni di Giuseppe De Nittis – Colazione in Giardino” Castello e giardini. L’Associazione Divine del Sud quest’anno organizza la 5^ edizione Premio GIUSEPPE DE NITTIS – Estemporanea di Arte, Disegno e Pittura e Temporary Art “Sarò Pittore!” intitolata “180 di Giuseppe De Nittis -Colazione in giardino”. L’evento vedrà i protagonisti cimentarsi dipingendo sia nei giardini del nostro meraviglioso Castello, sia negli angoli della città che ritengono più suggestivi, animandoli con cavalletti, colori ed estro creativo.

MAGGIO / OTTOBRE 2026

Mostra Eruzione del Vesuvio. Il recupero del patrimonio artistico dai Monuments Men al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio (titolo provvisorio) a cura del Prof. Renato Miracco. Pinacoteca comunale “Giuseppe de Nittis”, Palazzo Della Marra Esposizione del dipinto ad olio “Eruzione del Vesuvio” proveniente in prestito da collezione privata. Questo straordinario dipinto ha una vicenda molto particolare, infatti durante la Seconda Guerra Mondiale fu requisito al legittimo proprietario dai Nazisti e fu successivamente recuperato e restituito grazie al prezioso intervento dei Monuments Men. I Monuments Men erano semplici accademici americani, inglesi ed europei, sia uomini che donne, senza esperienza di guerra, che lasciando volontariamente il loro lavoro decisero di costituire una unità civile, tra il 1943 e il 1945, per la preservazione del patrimonio artistico. Riuscirono così a salvare circa 5 milioni di opere d’arte.

Questo progetto intende quindi approfondire ed evidenziare l’importanza delle attività di recupero di opere d’arte, infatti a questo dipinto sarà affiancata una selezione di opere d’arte recuperate dal Comando del Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale nell’ambito della loro attività.

MAGGIO 2026

Barletta – Teatro Curci o Sala Rossa – Lectio Magistralis su Giuseppe De Nittis a cura del prof. Renato Miracco in data da stabilire. Nella stessa giornata saranno previsti anche interventi di rappresentanti del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale per un approfondimento sull’importanza del lavoro che svolgono nel recupero del patrimonio artistico.

NOVEMBRE – DICEMBRE 2026

A conclusione del percorso di collaborazione intrapreso negli ultimi due anni con l’Amministrazione Comunale di Barletta è prevista la realizzazione del volume di approfondimento sul nostro grande artista in lingua italiana e francese “Giuseppe De Nittis e gli impressionisti francesi” cura di Renato Miracco in collaborazione con l’Associazione Italyamo di Saint-Germain-en- Laye.

FEBBRAIO 2027

Evento conclusivo: grande mostra a Roma “Giuseppe De Nittis”. L’anno del 180° anniversario dalla nascita di Giuseppe De Nittis si chiuderà con una grande mostra a lui dedicata in una sede prestigiosa a Roma.