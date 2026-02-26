In occasione del 180° anniversario della nascita di Giuseppe De Nittis, l’Istituto Professionale “Archimede” di Barletta ha accolto con viva partecipazione e sentita adesione l’invito dell’I.C. “M. D’Azeglio – G. De Nittis”, prendendo parte a una mattinata interamente consacrata all’arte e alla cultura. Il 25 febbraio, studenti e docenti sono stati protagonisti di un evento di alto valore formativo e simbolico, volto a rinsaldare il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni scolastiche del territorio, nel segno di una comune appartenenza culturale.

Il contributo dell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy – Moda si è articolato attorno al tema “IMPRESSIONI DI MODA… atmosfere di colore impresse sul tessuto”, un percorso ideativo che ha inteso tradurre in linguaggio sartoriale la suggestione cromatica e luministica delle opere dell’artista. Non si è trattato di una mera esposizione, bensì di una narrazione viva di tecnica e creatività: la seta è diventata superficie pittorica, attraversata da manipolazioni materiche e da trasposizioni di pennellate en plein air, in un raffinato dialogo tra arte e manifattura.

Il tessuto ha preso forma a partire dallo studio del cartamodello, in un processo che coniuga rigore progettuale e sensibilità estetica. Tagli essenziali e cuciture sapienti hanno dato vita a un capo d’abbigliamento ispirato alle armonie cromatiche e alle atmosfere evocate da alcune opere dell’artista, restituendone l’eleganza e la modernità attraverso il linguaggio della moda contemporanea.

Sotto la guida attenta dei docenti referenti, la rappresentanza studentesca ha dimostrato come le competenze tecniche e progettuali maturate all’interno dell’I.P. “Archimede” possano intrecciarsi in modo fecondo con il patrimonio storico-artistico di Barletta, trasformando il laboratorio in uno spazio di memoria e creazione, in cui la tradizione si rinnova e si fa omaggio consapevole a un illustre protagonista della cultura italiana.