Per la prima volta il quartiere Borgovilla a Barletta ha un vero e proprio appuntamento stabile con il grande cinema. Ogni venerdì alle ore 19.30, presso l’Auditorium Sacra Famiglia, l’Ambulatorio Popolare di Barletta promuove il suo Cineforum: uno spazio culturale aperto alla città, pensato come luogo di incontro, riflessione e comunità. L’ingresso è libero. È gradita un’offerta volontaria per sostenere le attività sociali dell’Ambulatorio Popolare.

Il Cineforum non è soltanto una proiezione settimanale: è un progetto culturale che intende riportare il cinema di qualità nel quartiere, offrendo un’occasione accessibile a tutte e tutti per confrontarsi con opere che hanno raccontato e interrogato la società italiana.

Domani sera si terrà il secondo appuntamento della rassegna in sei film “Anatomia dell’Italiano Medio”, un percorso dedicato alla grande commedia italiana degli anni Sessanta e Settanta, firmata da registi come Dino Risi, Luigi Zampa, Luciano Salce e Antonio Pietrangeli. Una stagione cinematografica che ha saputo raccontare il Paese mentre cambiava pelle, osservando con ironia e lucidità il carattere nazionale, le sue ambizioni, le sue contraddizioni e le sue fragilità.

Il film in programma domani, diretto tra gli altri da Dino Risi e Luigi Zampa e interpretato da Alberto Sordi, Nino Manfredi e Ugo Tognazzi, propone tre episodi dedicati alla figura del marito italiano nel pieno del boom economico. Con uno sguardo insieme divertente e tagliente, la pellicola mette in scena il matrimonio come specchio della società, tra desiderio di affermazione, piccole furbizie, reputazione e ruoli di potere domestico. Una commedia che fa sorridere ma invita anche a riconoscere dinamiche ancora attuali.

“Anatomia dell’Italiano Medio” non è una rassegna nostalgica, ma un viaggio dentro le radici culturali del nostro presente. Attraverso il linguaggio della commedia, questi film raccontano l’Italia mentre cresceva, si trasformava e si interrogava su sé stessa. Con questa iniziativa l’Ambulatorio Popolare rafforza il proprio impegno culturale nel quartiere Borgovilla, offrendo un presidio stabile di cinema e socialità. Un luogo dove guardare un film significa anche costruire comunità.

Appuntamento ogni venerdì alle 19.30, all’Auditorium Sacra Famiglia.