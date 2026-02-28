Non un metro cubo in più. È questo il grido che si leva dalle campagne di Barletta, a ridosso dei cancelli dell’attuale discarica di rifiuti speciali non pericolosi Daisy in località San Procopio, nei pressi del borgo di Montaltino. In vista della conferenza di servizi decisiva del 3 marzo in Provincia, il fronte del “No” serra i ranghi. Comitato “No Discarica”, Legambiente, alcuni esponenti politici e semplici cittadini hanno scelto di parlare qui, sul campo, per denunciare quello che definiscono un “assalto al territorio”. Sul tavolo, la richiesta di ampliamento dell’impianto da parte dell’azienda: un progetto che, secondo gli ambientalisti, ignorerebbe fragilità geologiche e rischi sanitari già al limite.

Le criticità sollevate sono pesanti: si parla di rischi per le falde acquifere e di una pressione ambientale insostenibile per una zona già martoriata. Zagaria (referente comitato “No discarica”) richiama una piena assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori politici e istituzionali.

La mobilitazione non si ferma qui. L’appuntamento cruciale è per martedì prossimo quando la Commissione Provinciale sarà chiamata ad esprimersi: l’auspicio di ambientalisti e cittadini è il blocco temporaneo dell’iter, viceversa sono già previste ulteriori azioni.