In occasione del Referendum popolare confermativo che si terrà il 22 e 23 marzo 2026 si comunica che il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali e carte d’identità avverrà nelle seguenti sedi:
Sportello n.1: Ufficio U.R.P. – Palazzo di Città (solo duplicati tessere elettorali)
Sportello n.2: Ufficio Stato civile di Viale Marconi, 35 (solo duplicati tessere elettorali)
– Venerdì 20 e Sabato 21: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20;
– Domenica 22: dalle ore 7 alle ore 23;
– Lunedì 23: dalle ore 7 alle ore 15.
Sportello n.3: Ufficio Anagrafe di Via Ofanto, 54 (solo rilascio carte di identità)
– Da Martedì 10 a Sabato 21 (escluso Domenica 15): dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20;
– Domenica 22: dalle ore 7 alle ore 23;
– Lunedì 23: dalle ore 7 alle ore 15
Si fa presente che per tutto il periodo delle consultazioni elettorali, ossia dal 10 Marzo al 23 marzo, è sospeso il servizio prenotazioni e pertanto il rilascio delle CIE sarà a vista.
L’interessato dovrà presentarsi allo sportello munito di valido documento di riconoscimento. Si precisa che, ai sensi del d.p.r. n. 299 dell’08/09/2000, il duplicato della tessera elettorale, in caso di smarrimento o furto, potrà essere rilasciato esclusivamente al titolare o, nell’ambito del nucleo familiare, previa presentazione del documento di riconoscimento.
Si informa, inoltre, che presso l’Ufficio Elettorale di Piazza A. Moro, 16 vengono rilasciate solo le etichette di aggiornamento da applicare sulle tessere elettorali a seguito di cambio domicilio.