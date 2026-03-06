Il Centro Servizi per le Famiglie «Origami» del Comune di Barletta presenta il calendario delle attività per il mese di marzo 2026, un programma di iniziative rivolte a famiglie, genitori e bambini con l’obiettivo di promuovere occasioni di incontro, crescita e condivisione all’interno della comunità.

Il programma comprende laboratori creativi e di lettura, momenti dedicati al benessere tra cui lo yoga in famiglia, spazi di confronto e riflessione per i genitori sui temi della genitorialità e del benessere familiare, attività ludico-educative e di socializzazione rivolte a bambini e ragazzi e iniziative specifiche per la promozione di relazioni familiari positive e la valorizzazione del ruolo genitoriale.

La programmazione è pensata per favorire l’inclusione e la partecipazione attiva delle famiglie, offrendo spazi di incontro, ascolto e condivisione in un contesto accogliente. Ogni attività è progettata per sostenere il benessere educativo ed emotivo dei minori e rafforzare il legame tra genitori e figli.

La partecipazione è gratuita ed è richiesta la presenza di un adulto accompagnatore. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 351 4144507. Il centro ha sede in via degli Orti 23 a Barletta.