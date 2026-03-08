Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo Pietro Mennea, diretto dal dirigente scolastico Gabriella Catacchio, alla finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo (GMM), svoltasi venerdì 6 marzo presso l’I.C. D’Azeglio – De Nittis.

A distinguersi è stato Francesco Baldacchini, alunno della classe V I della scuola primaria “Senza Zaino” e allievo dell’insegnante Vincenza Ricco, che ha conquistato il primo posto nella categoria P5, dimostrando eccellenti capacità logico-matematiche. Nella stessa categoria si è classificata seconda Nicole Pinto, anche lei della V I.

Grazie a questo risultato Francesco parteciperà alla finale nazionale in programma il 3 maggio a Palermo, dove si confronterà con i migliori studenti provenienti da tutta Italia.

«Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti – ha commentato il dirigente scolastico Gabriella Catacchio – non solo per la vittoria di Francesco e l’ottimo piazzamento di Nicole, ma anche per l’impegno di tutti gli alunni che hanno rappresentato la nostra scuola nelle diverse categorie. Anche quando il podio non arriva, l’esperienza resta una sconfitta vincente: un’occasione di crescita, confronto e sviluppo del pensiero logico».

Gli studenti dell’Istituto Mennea hanno partecipato alla competizione dalla quarta primaria alla terza secondaria di primo grado, accompagnati dalle referenti d’istituto Vincenza Ricco per la primaria e Francesca Doronzo per la secondaria, confermando ancora una volta l’attenzione della scuola verso le eccellenze e la valorizzazione dei talenti