Da domani iniziano i lavori per asfaltare le strade interessate dagli scavi per la posa di cavi elettrici nell’ambito del progetto ENEL di potenziamento della rete.

Si tratta delle vie Beccaria, Zanardelli, Sella, Patalini, Alighieri, Petrarca, Boccaccio (e traverse). La ditta esecutrice gestirà tutte le misure necessarie per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Obblighi e divieti di sosta e transito seguiranno lo stato d’avanzamento dei lavori. Si chiede ai cittadini la consueta collaborazione per i disagi che potrebbero derivare dalla bitumazione stradale.