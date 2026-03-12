Il più grande spettacolo del week-end di serie D è al “Puttilli”. Non solo del girone H. Di tutta la categoria. Anzi, di più. Molto di più. Vedere, ascoltare e percepire, per credere. Barletta contro Martina, in programma domenica, a partire dalle ore 16, sarà “roba” diversa dal contesto. Sul campo, la supersfida tra le capolista mette in palio due cose, una simbolica (anche se sino ad un certo punto), l’altra di inerzia: il primo posto solitario del raggruppamento, quando poi mancheranno sette gare da giocare sino al termine della stagione regolare, e, soprattutto, una spinta clamorosa verso la promozione in Serie C. E poi – aspetto ancor più bello – c’è il derby nel derby legato allo scenario offerto dal colpo d’occhio sugli spalti. Sono bastate poche ore, oggi, nel primo giorno dedicato alla vendita libera, per polverizzare i tagliandi d’ingresso destinati ai settori biancorossi, dopo la prelazione riservata nei giorni scorsi agli abbonati. Sold-out scontatissimo. Tutti assegnati, per un totale di quasi 6000, i biglietti di Curva Nord (1923), Tribuna (1566) e Distinti (2351). Dei 1634 ticket destinati alla tifoseria ospite, più di 1000 verranno venduti. Morale della favola: ci saranno almeno 7000 spettatori paganti domenica al “Puttilli” per una partita di Serie D. Numeri clamorosissimi per la categoria. Numeri che farebbero gola a diverse società di Serie C e ad alcune del campionato cadetto. Barletta-Martina, a prescindere da come andrà a finire sul rettangolo di gioco, è supersfida che lascerà il segno ed è destinata ad essere ricordata nel tempo.