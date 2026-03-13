Si è svolto questa mattina il primo tavolo di coordinamento operativo tra l’Ambulatorio Popolare di Barletta e le équipe del Ser.D. e del GAP della ASL BAT, in attuazione della convenzione che l’Ambulatorio si è aggiudicato a seguito di procedura pubblica (foto allegata).

L’incontro segna l’avvio concreto di una collaborazione che consentirà ad assistite e assistiti dei servizi per le dipendenze da sostanze e da alcol (Ser.D.) e per il disturbo da gioco d’azzardo (GAP) di partecipare a programmi terapeutici integrati, all’interno dei quali accanto agli interventi sanitari e psicologici saranno previste attività pratiche e sociali di carattere riabilitativo.

In particolare, le persone coinvolte potranno prendere parte ad attività di orticoltura e giardinaggio terapeutici presso Piazza Plebiscito e il Campo dei Miracoli, con interventi di cura del verde pubblico, pratiche di agricoltura sociale e attività di lombricompostaggio. Accanto a queste attività saranno inoltre possibili esperienze di volontariato solidale, come il supporto alle collette alimentari o alla distribuzione di beni essenziali.

Numerose evidenze scientifiche mostrano come, nei percorsi di recupero dalle dipendenze, l’introduzione di attività manuali, relazionali e comunitarie possa avere un ruolo significativo nel rafforzare i programmi terapeutici. La cura del verde, il lavoro condiviso e il coinvolgimento in iniziative di utilità sociale contribuiscono infatti a ricostruire relazioni, responsabilità e senso di appartenenza alla comunità.

All’incontro di coordinamento hanno partecipato le dottoresse delle équipe del Ser.D. e del GAP della ASL BAT, alle quali l’Ambulatorio Popolare rivolge un sentito ringraziamento per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dott.ssa Bruna Tozzi, che si è adoperata con particolare impegno per il raggiungimento di questo importante risultato.

La collaborazione avviata rappresenta un esempio concreto di sinergia tra servizi sanitari pubblici e realtà del terzo settore, con l’obiettivo di costruire percorsi di cura che mettano al centro non solo la dimensione clinica, ma anche quella sociale e comunitaria della riabilitazione.

L’Ambulatorio Popolare di Barletta conferma così il proprio impegno nel promuovere progetti di agricoltura sociale, volontariato e inclusione, nella convinzione che la partecipazione attiva alla vita della comunità possa costituire un elemento fondamentale nei percorsi di recupero e reinserimento sociale.