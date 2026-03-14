Il Consiglio comunale è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per Martedì 24 Marzo 2026 con inizio alle ore 9 in seduta di prima convocazione e Mercoledì 25 marzo 2026 con inizio alle ore 9 in seduta di seconda convocazione.
Ordine del giorno:
- Richiesta di convocazione di Consiglio comunale con proposta di deliberazione di opposizione alla realizzazione della discarica in località San Procopio ai sensi dell’art. 14-quinquies della L. 241/1990, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Consiglio Comunale vigente.
- Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n.278/2025 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta -Avvocatura. (proposta 1)
- Lavori di somma urgenza ai sensi dell’ art. 140 D.lgs. 36/2023 e dell’art.191 comma 3 del D.lgs. 267/2000 per la messa in sicurezza del castello svevo di Barletta il cui fossato interessato da intenso allagamento rappresenta evidente rischio per la struttura e la pubblica incolumità riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lett. e D.lgs. 267/2000 a seguito di proposta della Giunta comunale formulata ai sensi dell’art. 191 c. 3 del D.lgs. 267/2000 con d.g.c. 426 del 24/12/2025. (proposta 3)
- Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n.290 /2024 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta – Avvocatura. (proposta 5)
- Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n.26 /2026 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta – Avvocatura. (proposta 7)
- Art.194 D. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d’atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 21/2026 del Giudice di pace di Barletta (proposta 8)
- Art.194 d. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d’atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n.22/2026 del Giudice di pace di Barletta (proposta 10)
- Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1201/2023 del T.A.R. Puglia Bari (n. 715/2022 r.r.) Avvocatura comunale (proposta 11)
- Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali modifiche approvazione (proposta 2)
- Approvazione convenzione di Tesoreria comunale per il quinquennio 2026-2031 (proposta 4)
- Attribuzione di quantità edificatorie a titolo di compensazione urbanistica previste dall’art. 3, comma 1, lett. a) della L.r. n. 18/2019 per acquisizione di beni immobili per la realizzazione di opera pubblica. Provvedimenti. (proposta 9)
- Mozione: Introduzione di una definizione agevolata(rottamazione) dei tributi comunali presentata dai consiglieri comunali Lanotte, Comitangelo, Maffione, Mele P., Piccolo, Ceto.
- Ordine del giorno ai sensi dell’art.60 del Regolamento del Consiglio Comunale avente ad oggetto settimana santa Giovedì e Venerdì santo.
I lavori saranno trasmessi in diretta streaming live o on demand all’URL: barletta.consiglicloud.it.