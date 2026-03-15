Un derby da prime della classe. È quello giocato da Barletta e Martina, che al Puttilli confezionano un pareggio spettacolare: 3-3 con allunghi, rimonte, sorpassi e tanto spettacolo, in campo e fuori con 8000 presenti sugli spalti del Puttilli.

LE FORMAZIONI

Paci si affida allo stesso 11 che ha espugnato Pagani: Laringe recupera e completa la trequarti con Malagnino e Lattanzio a supporto di Da Silva. Si rivede in panchina Giambuzzi, ancora out lo squalificato Malcore. Martina che ritrova Mancini a destra in difesa nel 4-3-3 disegnato da Laterza. In mezzo al campo Virgilio si fa preferire a Mastrovito. Davanti le frecce Resouf e Silvestro a supporto di D’Arcangelo.

IL PRIMO TEMPO

4’ MARTINA UN giro di lancette e il Martina prova subito a pungere con Resouf. Scatta a destra e crossa, Coccia anticipa Silvestro pronto al colpo di testa

12’ GOL BARLETTA Al primo corner la sblocca il Barletta: Franco dalla bandierina, mischia con tocco di Bizzotto e mancino vincente di Laringe. Conclusione che lemme lemme batte Simeoli e vale l’1-0. Quinta rete in campionato per il numero 7, alla terza gioia di fila;

21’ GOL MARTINA Imbucata di Silvestro per Resouf, che prende alle spalle Ragone, controlla e batte Fernandes con un rimpallo. 1-1 e quinta marcatura per Resouf;

25’ MARTINA Scatenato Resouf. Salta Ragone, tunnel su Bizzotto e scarico su Silvestro, destro deviato e palo alla destra di Fernandes sfiorato

31’ BARLETTA Torna nella partita Laringe. Slalom gigante sulla trequarti, destro centrale che Simeoli controlla in due tempi;

37’ BARLETTA Tracce di Da Silva. Sfonda su De Angelis e Lupo e apparecchia per Laringe, che mastica però il destro sul fondo;

43’ MARTINA A due minuti è raddoppio Martina. Fa tutto Resouf. Parte dai 30 metri, svernicia tre avversari e una volta al limite dell’area calcia. Traversa-gol e 1-2. dal Atteggiamento passivo della difesa.

IL SECONDO TEMPO

3’ MARTINA Vicino al tris con De Angelis: colpo di testa su corner di Silvestro, pallone a lato di un soffio;

6’ MARTINA Martina provvisoriamente in 10, Mancini era in campo con la maglia di Mastrovito. L’arbitro lo ha notato e lo ha fatto uscire. Al 9′ rientra con la sua maglia in campo

9’ BARLETTA Pericoloso. Corner di Franco, Simeoli sfiora poi Bizzotto calcia sul fondo

18’ BARLETTA break biancorosso: Cancelli scippa un pallone e serve Laringe, cross con i giri giusti per Lattanzio che di testa chiama alla parata Simeoli;

19’ GOL BARLETTA Preludio al pareggio. Da Silva decide che è il momento di incidere: protegge il pallone dal pressing di De Angelis, salta Zenelaj e fa partire un tracciante con il destro che batte Simeoli. 2-2 e ottavo gol in campionato per il capocannoniere biancorosso

21’ BARLETTA che rischia il sorpasso tre minuti dopo: colpo di testa di Lattanzio, Simeoli con un colpo di reni salva la porta

22’ SOSTITUZIONE BARLETTA Santarpia per Silvestro

24’ GOL MARTINA Al minuto 69 passa ancora il Martina: azione sviluppata a sinistra, Santarpia per Piriz che vince due rimpalli e con un tocco beffardo coglie alla sprovvista Fernandez.

27’ SOSTITUZIONI Alma per Coccia e Dieng per Mancini

28’ BARLETTA Alma prova subito a incidere: colpisce di testa su sponda di Da Silva, agile la parata di Simeoli;

32’ BARLETTA Piarulli, subentrato a Cancelli, si presenta così. Sinistro di controbalzo dal limite, traversa sfiorata;

41’ RIGORE BARLETTA Corner in serie per il Barletta. Sul sinistro Rimpallo sul colpo di testa di Bizzotto, Dieng atterra Franco e per Gallorini è calcio di rigore. Lattanzio dal dischetto è glaciale: spiazza Simeoli e fa 3-3. Terzo gol di fila per il capitano del Barletta, a quota sei in campionato

48’ IMPIANTO ILLUMINAZIONE IN TILT stop di sei minuti

49’ BARLETTA Alla ripresa Barletta vivo con Alma: intercetta ma non basta per correggere in rete.

Poi è finale. 3-3 al termine di un pomeriggio infinito: Barletta e Martina avanti con 52 punti a braccetto. Nel prossimo weekend Paganese-Martina mentre Gravina-Barletta sarà in diretta su Telesveva.