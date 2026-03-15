L’illuminazione delle uscite della Strada Statale 16 Bis sono state al centro di una nota che il Sindaco Cosimo Cannito ha inviato all’ing. Francesco Ruocco Capo Dipartimento Anas della Regione Puglia.

«Le segnalo – si legge nella nota – la necessità di illuminare le uscite della SS 16 Bis che attraversano il territorio della Città di Barletta in entrambe le direzioni di marcia. Comprendendo le difficoltà di provvedere alla dotazione richiesta per ben 6 uscite, appare palesemente inderogabile illuminare almeno due delle uscite, in particolare “Barletta Centro” e “Barletta Ovest” in quanto le predette vengono utilizzate per raggiungere i caselli autostradali Andria-Barletta e Barletta-Canosa, nonché gli ospedali di riferimento di Barletta e Andria e il porto commerciale della mia città».

La nota si conclude con l’invito del Sindaco al Dirigente Anas di disporre un sopralluogo congiunto dei tecnici di ambedue le Amministrazioni finalizzato a trovare tutte le soluzioni opportune a garantire la sicurezza dei mezzi che percorrono quell’asse viario e l’efficienza dei trasporti.