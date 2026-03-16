La Puglia è la regione in cui si registra la crescita più alta dei mutui: +4,5%, un dato che supera non solo le altre regioni meridionali, ma anche i grandi motori del Nord. A dirlo sono i dati della Federazione autonoma bancari italiani (Fabi), secondo cui la Puglia nel 2025 muove 18,21 miliardi di euro di mutui rispetto ai 17,43 dell’anno precedente. La spinta più forte arriva dalle province di Bari e BAT: nel capoluogo barese i finanziamenti per l’acquisto della casa passano da 7,69 a 8,13 miliardi (+5,7%), stessa percentuale di crescita per la BAT che passa da 1,6 a 1,7 miliardi. Seguono Lecce (+3,8%), Brindisi (+3,2%), Taranto (+2,9%) e Foggia (+2,5%), tutte in crescita a conferma del trend. Interessante il raffronto con l’età media dei richiedenti. Secondo i dati forniti da MutuiOnline.it l’età media più giovane è a Lecce (38,2), segue subito la BAT (38,4) e Taranto (38,8). E poi Bari con età media 39,4, Foggia (41,5) e Brindisi con 42 anni. La provincia di Bari è il territorio in cui si chiede l’importo più alto con 135.390 euro in media, seguono (anche se più staccate) Barletta-Andria-Trani, Taranto e Lecce (tra i 121 e 120mila euro). Più indietro Brindisi e Foggia. Il valore medio più alto degli immobili è in provincia di Lecce con circa 235mila euro, al secondo posto c’è la provincia BAT con 207mila euro di valore medio degli immobili. Terza la provincia di Bari con un medio degli immobili di poco più di 200mila.