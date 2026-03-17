Il 17 marzo, a cura del Servizio diocesano per la Tutela dei minori e Persone Vulnerabili, prenderà il via il percorso formativo 2025–2026 di primo livello per referenti parrocchiali di Bisceglie e Barletta.
«Il percorso mira – scrive il prof. Luigi De Pinto, referente diocesano del Servizio diocesano per la Tutela dei minori e Persone Vulnerabili, in una comunicazione ai parroci – a preparare in grado di accompagnare le comunità ecclesiali nel cammino di promozione della dignità del minore e del fragile»
Programma degli incontri
- Il minore e il “fragile” al centro della premura della Chiesa, della società e del sapere scientifico
Relatore: S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo
- Bisceglie: 17 marzo 2026
- Barletta: 14 aprile 2026
- “Abuso” e “abusi”
Relatore: Luigi De Pinto, psicologo
- Bisceglie: 23 marzo 2026
- Barletta: 21 aprile 2026
- L’educatore mandato dalla comunità a intercettare i bisogni e facilitare la crescita umana
Relatori: Michela Di Gennaro, medico – Pantaleo Amoruso, psicologo
- Bisceglie: 30 marzo 2026
- Barletta: 28 aprile 2026
- La relazione educativa tra potere e servizio: il rispetto del confine personale
Relatrice: Maria De Fazio, psicologa e psicoterapeuta
- Bisceglie: 13 aprile 2026
- Barletta: 5 maggio 2026
- Buone prassi di tutela dei minori e dei “fragili” in parrocchia e nei gruppi associativi tra dovere e solidarietà
Relatori: don Emanuele Tupputi e don Francesco Mastrulli, canonisti
- Bisceglie: 20 aprile 2026
- Barletta: 18 maggio 2026
- Le varie forme di abuso alla luce della normativa vigente
Relatore: Nicola Ulisse, avvocato
- Bisceglie: 27 aprile 2026
- Barletta: 12 maggio 2026
Sede e orari
- Orario: 19.00 – 21.00
- Bisceglie: Parrocchia Andrea Apostolo
- Barletta: Parrocchia Sacra Famiglia
Metodologia
Ogni incontro si svolgerà in forma laboratoriale secondo la seguente articolazione:
- Introduzione (20 minuti)
- Lavoro in gruppo (60 minuti)
- Restituzione comunitaria (40 minuti)