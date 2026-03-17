Il 17 marzo, a cura del Servizio diocesano per la Tutela dei minori e Persone Vulnerabili, prenderà il via il percorso formativo 2025–2026 di primo livello per referenti parrocchiali di Bisceglie e Barletta.

«Il percorso mira – scrive il prof. Luigi De Pinto, referente diocesano del Servizio diocesano per la Tutela dei minori e Persone Vulnerabili, in una comunicazione ai parroci – a preparare in grado di accompagnare le comunità ecclesiali nel cammino di promozione della dignità del minore e del fragile»

Programma degli incontri

  1. Il minore e il “fragile” al centro della premura della Chiesa, della società e del sapere scientifico
    Relatore: S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo

    • Bisceglie: 17 marzo 2026
    • Barletta: 14 aprile 2026
  1. “Abuso” e “abusi”
    Relatore: Luigi De Pinto, psicologo

    • Bisceglie: 23 marzo 2026
    • Barletta: 21 aprile 2026
  1. L’educatore mandato dalla comunità a intercettare i bisogni e facilitare la crescita umana
    Relatori: Michela Di Gennaro, medico – Pantaleo Amoruso, psicologo

    • Bisceglie: 30 marzo 2026
    • Barletta: 28 aprile 2026
  1. La relazione educativa tra potere e servizio: il rispetto del confine personale
    Relatrice: Maria De Fazio, psicologa e psicoterapeuta

    • Bisceglie: 13 aprile 2026
    • Barletta: 5 maggio 2026
  1. Buone prassi di tutela dei minori e dei “fragili” in parrocchia e nei gruppi associativi tra dovere e solidarietà
    Relatori: don Emanuele Tupputi e don Francesco Mastrulli, canonisti

    • Bisceglie: 20 aprile 2026
    • Barletta: 18 maggio 2026
  1. Le varie forme di abuso alla luce della normativa vigente
    Relatore: Nicola Ulisse, avvocato

    • Bisceglie: 27 aprile 2026
    • Barletta: 12 maggio 2026

 

Sede e orari

  • Orario: 19.00 – 21.00
  • Bisceglie: Parrocchia Andrea Apostolo
  • Barletta: Parrocchia Sacra Famiglia

Metodologia

Ogni incontro si svolgerà in forma laboratoriale secondo la seguente articolazione:

  • Introduzione (20 minuti)
  • Lavoro in gruppo (60 minuti)
  • Restituzione comunitaria (40 minuti)

 

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