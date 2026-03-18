Torna nelle piazze di tutta Italia la Manifestazione Nazionale dell’AIL, Associazione Italiana Contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, “Uova di Pasqua 2026”. Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno a oltre 140 studi scientifici in tutta Italia, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori, il supporto ai Centri Ematologici e l’assistenza migliore per i pazienti in tutta Italia.

C’è la possibilità per tante persone di vivere il proprio futuro con speranza. Per permettere a tante vite di continuare abbiamo bisogno del tuo aiuto: il 21 e 22 marzo scegli le Uova di Pasqua AIL. Ci aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto a tanti pazienti.

A BARLETTA, come ogni anno, troverai i volontari dell’ AIL BAT in Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della statua di Eraclio,

SABATO 21 MARZO dalle 18,00 alle 20,30 e

DOMENICA 22 MARZO dalle ore 8,30 alle 13,30.

Oppure puoi contattare il 3495375026 per concordare il ritiro o la consegna.

Il contributo è di € 15,00.

Quelle al latte sono arancioni e rosse. Quelle fondenti sono gialle e verdi. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia è anche grazie agli oltre 55 anni di lavoro di AIL e al tuo sostegno