Una serata fuori dall’ordinario, carica di emozione, stupore e complicità. È quella vissuta nel pomeriggio del 19 marzo presso l’Istituto Comprensivo Pietro Mennea – plesso Rodari, dove le classi quarte “Senza Zaino” hanno celebrato la Festa del Papà in modo davvero speciale.

Per qualche ora, la scuola si è trasformata in un castello avvolto nel mistero. Luci soffuse, indizi nascosti e strane presenze hanno fatto da sfondo alla “Escape Room – Mistero & Avventura”, un’esperienza immersiva che ha visto protagonisti bambini e papà, uniti come veri detective.

Tra enigmi da risolvere, tracce da seguire e personaggi enigmatici da interrogare, ogni coppia ha vissuto un viaggio fatto di collaborazione, intuizione e, soprattutto, condivisione. Non solo un gioco, ma un’occasione preziosa per guardarsi, ascoltarsi e agire insieme.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera è stata la presenza dello scrittore Luca Tebaldi, che ha guidato la serata trasformando ogni prova in una pagina viva di racconto, capace di catturare l’immaginazione di grandi e piccoli.

Le docenti, per l’occasione, si sono trasformate in sorprendenti “vampiri”, dando vita a scene teatrali ironiche e coinvolgenti, tra risate e colpi di scena. Un gioco di ruoli che ha reso l’esperienza ancora più memorabile.

Negli occhi dei bambini l’entusiasmo della scoperta, in quelli dei papà la gioia di esserci davvero. Perché questa non è stata solo un’attività scolastica, ma un momento autentico di relazione, di tempo condiviso, di ricordi destinati a restare.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Gabriella Catacchio, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa, riconoscendone il valore educativo ed emotivo.

Un evento che racconta una scuola viva, capace di emozionare e di creare legami, in pieno spirito “Senza Zaino”, dove l’apprendimento passa anche – e soprattutto – attraverso l’esperienza.

E mentre il mistero veniva risolto e gli applausi riempivano gli spazi, una certezza restava: questa notte, al castello, ha vinto la magia più grande di tutte — quella tra un papà e il proprio figlio.