Un flash mob di lancio del torneo internazionale di tennis. Un appuntamento per annunciare uno degli eventi sportivi più importanti della regione e del Sud Italia. Domani 22 marzo in corso Vittorio Emanuele a Barletta alle ore 10:45 le attenzioni saranno tutte sui giovani ragazzi della scuola di tennis del Circolo “Hugo Simmen” di Barletta. Alla presenza del sindaco Cosimo Cannito e delle autorità cittadine, con l’evento di domani si entra di fatto nel clima di sport, entusiasmo e divertimento che farà diventare Barletta la capitale mondiale del tennis sulla terra rossa. Infatti, dal 29 marzo al 5 aprile, è in programma la 26^ edizione del Challenger Atp, che porterà a Barletta nomi di blasone del tennis internazionale ma anche giovani talenti pronti a spiccare il volo nella classifica mondiale. Il torneo sarà presentato ufficialmente giovedì 26 marzo alle ore 10:30 al Palazzo della Marra di Barletta.