E’ arrivata al 52,01%, quasi dieci punti percentuali in meno rispetto al referendum costituzionale del 2020 (61,91%), l’affluenza alle urne degli elettori pugliesi che si sono espressi ieri e oggi sul quesito referendario sulla giustizia. La percentuale più alta è stata a Bari e in provincia dove ha votato il 53,89% degli aventi diritto. A Lecce e in provincia ha votato il 53,63%, nella provincia Barletta Andria Trani il 52,65, in quella di Taranto il 50,71%, nel Brindisino il 49,62%, mentre in provincia di Foggia è andato alle urne il 48,20% degli aventi diritto.

Nella BAT piuttosto variegata la situazione con Trani la città in cui si è giunti maggiormente alle urne con il 56,15% ed a seguire Spinazzola con il 55,04% e poi Andria al 54,01. Minervino poi al 53,54%, Barletta al 53,18%, Bisceglie 52,60%, Margherita 48,08%, San Ferdinando 47,40%. A chiudere per i comuni della BAT ci sono Canosa al 45,50% e Trinitapoli al 44,75%.