È stato un fine settimana all’insegna dell’eccellenza marziale, della crescita tecnica e del puro spirito agonistico. Il seminario nazionale “Road to Barletta Challenge” si è concluso con un bilancio importante. Nella tensostruttura accanto al campo sportivo Manzi-Chiapulin, ben 90 atleti di ogni età e grado hanno affollato i tatami per partecipare alle intense sessioni di allenamento, guidate da un ospite d’eccezione: il pluricampione mondiale Alessandro “Perfection” Carbone.

L’evento ha rappresentato un momento di altissima formazione per l’intero movimento, offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di confrontarsi con le metodologie di allenamento, la tattica e la mentalità di un atleta che ha calcato e vinto i palcoscenici internazionali più importanti. Il successo di questa iniziativa è stato reso possibile dalla grande risposta, dalla passione e dall’impegno delle società sportive che hanno aderito in massa. Erano presenti la Federico II di Svevia di Barletta, la Coreanteam di Trinitapoli, la Progetto Corpo di Spinazzola, la Voilà di Minervino Murge, la Reasport di Canosa, la Yul Gok di Margherita di Savoia, la House of Powerfull e Revenge di Andria, la Sporting Village Roma e la Asd Bruno San Ferdinando.

Un momento di importanza cruciale durante il weekend è stato rappresentato dagli allenamenti a porte chiuse dedicati esclusivamente al Team Italia. I ragazzi della nazionale, che con enormi sacrifici si allenano quotidianamente per difendere i colori azzurri, hanno sfruttato queste sessioni per rifinire la preparazione in vista del loro prossimo, fondamentale traguardo. Il Team Italia è infatti in partenza per i Campionati Europei Eitf 2026, l’appuntamento continentale più prestigioso per questo sport, che si svolgerà dal 19 al 25 aprile a Heraklion Indoor Sports Arena, sull’isola di Creta (Grecia). Avere la possibilità di affilare le proprie armi tecniche sotto la guida di un campione del calibro di Carbone, proprio a ridosso di una competizione così prestigiosa, ha fornito alla squadra la carica agonistica e la sicurezza necessarie per puntare al podio europeo.