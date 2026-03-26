I militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, svolgono una costante azione di controllo lungo il litorale barese e nella fascia costiera della provincia di Andria Barletta Trani, nell’ambito delle operazioni a tutela dell’ambiente marino e di contrasto allo sfruttamento illecito delle risorse ittiche.

Tale attività, eseguita nel corso del corrente anno con l’impiego di moderni mezzi navali, si è concretizzata con l’esecuzione di 30 interventi, a seguito dei quali sono state sequestrate diverse specie di prodotti, pari a circa 360 chilogrammi di specie ittiche: ricci di mare, datteri bianchi, pesci e molluschi in cattivo stato di conservazione, nonché prodotti semilavorati privi di certificazione sanitaria.

Nei confronti dei responsabili sono state applicate sanzioni amministrative che, nel massimo, superano complessivamente i 125.000 euro, con la confisca, in alcuni casi, degli attrezzi utilizzati per la pesca illegale.

Il Reparto Operativo Aeronavale di Bari è impegnato quotidianamente nel contrasto alla pesca illegale e nella tutela della biodiversità, salvaguardando, nel contempo, gli operatori del settore che esercitano l’attività nel pieno rispetto della normativa vigente nonché gli ecosistemi marini, garantendo la normale riproduzione delle specie.

Il Comparto Aeronavale della Guardia di Finanza rappresenta un fondamentale presidio delle acque territoriali e della fascia costiera, operando senza soluzione di continuità, 24 ore su 24, per tutto l’anno.