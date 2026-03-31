Una mattinata all’insegna della gioia e della condivisione ha animato, lo scorso 30 marzo 2026 alle ore 11.00, il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Barletta, dove si è svolta l’iniziativa solidale promossa dall’associazione di volontariato “Vicini al Cittadino OdV”.

Protagonisti dell’evento i piccoli degenti, che hanno ricevuto in dono uova di Pasqua giocattolo, consegnate dai volontari con attenzione e sensibilità. A rendere ancora più speciale l’incontro è stata la presenza della mascotte Sonic, accolta con entusiasmo dai bambini e capace di trasformare, anche solo per qualche ora, l’ambiente ospedaliero in uno spazio di festa e spensieratezza.

L’iniziativa, pensata per regalare un momento di leggerezza durante il periodo pasquale, ha coinvolto anche le famiglie dei piccoli pazienti, contribuendo a creare un clima di calore umano e partecipazione.

“Questa iniziativa – ha dichiarato il Presidente Onorario, avv. Ruggiero Marzocca – ha voluto portare un segno concreto di vicinanza e solidarietà, con l’augurio che la Pasqua possa donare ai bambini ricoverati serenità e sorrisi duraturi”.

Un gesto semplice ma significativo, che conferma l’importanza del volontariato nel sostenere, anche emotivamente, chi affronta momenti delicati, soprattutto quando si tratta dei più piccoli.

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