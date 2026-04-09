Sono 27 le Civiche Benemerenze “Città di Barletta”, conferite ad altrettanti cittadini che in vari ambiti, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico e con atti di coraggio e abnegazione civica hanno giovato al prestigio di Barletta servendone con disinteressata dedizione le Istituzioni.

Gli attestati sono stati consegnati durante una cerimonia che si è tenuta nella splendida cornice del Teatro Curci presentata da Francesco Zagaria e Fabrizia Santarelli.

Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco Cosimo Cannito, il Presidente del Consiglio Comunale Marcello Lanotte, la Presidente della I Commissione Consiliare Affari Istituzionali Stella Mele, il Vicepresidente Carmine Doronzo e i componenti della Commissione Adelaide Spinazzola, Patrizia Mele e Letizia Rana.