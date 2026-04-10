Ieri mattina si è svolto presso la sede della Lega Navale di Barletta il consueto appuntamento che annualmente viene riproposto dalla Guardia Costiera, in occasione della nota ricorrenza “Giornata del mare e della cultura marinara” – evento nazionale ricadente nella cosiddetta “SETTIMANA BLU”, con una serie di iniziative promosse dalle Capitanerie di porto a livello territoriale, secondo le direttive impartite dalla Direzione Marittima di Bari e della Regione Puglia, incentrate sulla promozione e sensibilizzazione dei giovani e degli utenti del mare riguardo i principi della sicurezza in mare.

L’attività di informazione rivolta alle giovani generazioni di studenti, infatti, si ricongiunge agli obiettivi ed ai compiti della Guardia Costiera, impegnata quotidianamente nella ricerca e soccorso in mare, nella tutela della sicurezza della navigazione, nella difesa dell’ambiente, nella tutela del patrimonio ittico e dell’habitat marino e costiero, nonché in tutto ciò che riguarda gli usi civili e produttivi del mare. L’evento si è aperto con l’accoglienza da parte del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Barletta C.F. (CP) Valerio Massimo ACANFORA che ha ringraziato le scuole per la numerosa adesione – attestatasi addirittura a n. 300 alunni – ed illustrato il programma dell’intensa giornata; a seguire c’è stato il saluto da parte del Presidente della Lega Navale di Barletta Giuseppe GAMMAROTA e dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Barletta Mihaela ALBANESE e dell’Assessore allo Sport Massimiliano DILEO.

L’attività di informazione rivolta alle giovani generazioni di studenti, è poi entrata nel vivo con le attività informative e divulgative, da parte del personale della Guardia Costiera con i compiti e funzioni del Corpo, passando ai consigli per la balneazione in sicurezza a cura di Michele RIZZI, Presidente della sezione di Zapponeta della Società Nazionale Salvamento, seguiti dal CO resoconto delle attività di volontariato dell’Associazione Retake Barletta, a cura della presidente Roberta Piazzolla, e dall’intervento sulla difesa dell’ambiente e tutela del patrimonio ittico e dell’habitat marino e costiero, a cura del referente della sezione di Molfetta del WWF Pasquale Salvemini. La giornata è proseguiva con l’intervento di Ruggiero MESSINA, referente della sezione di Canosa di Puglia della FIN, del Prof. Mariano STELLATELLI dell’associazione “STORIA PATRIA” e della presidente del Centro servizi famiglie del Comune di Barletta “ORIGAMI” Rossella CAPASSO, oltre alla dottoressa Luigia LAFORGIA, con dimostrazioni teorico-pratiche di rianimazione cardio polmonare.

Al termine delle attività divulgative promosse dai vari Enti/Organizzazioni intervenute, seguiva un momento dinamico con attività esperienziali tenute all’aperto presso gli stand di: ANGLAT, IL COLORE DEGLI ANNI, ORIGAMI, BIBLIOTECA COMUNALE DI BARLETTA S. LOFFREDO, FIN e dal personale della Capitaneria di porto di Barletta, con realizzazione dei principali nodi marinareschi. La giornata proseguiva con una dimostrazione delle attività sportive acquatiche a cura della Lega Navale nell’ambito del canottaggio e coastal rowing, oltre ad una dimostrazione pratica di recupero di uomo a mare a cura della Federazione Italiana Nuoto, mentre parallelamente si svolgeva un’attività dimostrativa della scuola di salvamento cani acquatici SICS a cura di Nicola SANSONETTI.

La giornata veniva arricchita dalla comparsa di un vero esemplare di tartaruga Caretta-Caretta – recentemente recuperato e curato dal centro tartarughe del WWF di Molfetta e prossimo alla liberazione in mare nei prossimi giorni – e da momenti di ristoro offerti dalla Fondazione Tatò Paride di Barletta presso lo stand della cooperativa WorkAut di Stefania GRIMALDI e dei suoi collaboratori nell’ambito dell’autismo e delle lavorazioni condotte dai ragazzi autistici. L’evento veniva ulteriormente impreziosito dalla presenza del Provveditore dell’Ufficio Provinciale Scolastico della Provincia di Barletta Andria Trani ed alla sorprendente presenza di Marco D’Aniello, il pluripremiato campione di nuoto paralimpico, con testimonianze di emozionanti esperienze di vita e successi sportivi.