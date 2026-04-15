La S.S.D. Barletta 1922 comunica che, con provvedimento della Prefettura di Foggia, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Barletta-Andria-Trani in occasione della gara A.S.D. Heraclea Calcio-S.S.D. Barletta 1922, in programma domenica 19 aprile 2026 presso lo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia.

La decisione è stata adottata dalle autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica.