Il Settore Welfare informa che sono aperte le iscrizioni al Servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica degli alunni in condizioni di disabilità per l’anno scolastico 2026/2027; il Servizio è tra gli interventi dell’Amministrazione comunale programmati nel V Piano Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di Barletta a sostegno delle persone più deboli. I destinatari del Servizio sono i minori iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado di Barletta, che versano in situazione di disabilità grave, psichica e/o sensoriale ai sensi dell’ex art. 3 comma 3 della L. n. 104/92.

Il modello di domanda, disponibile su www.comune.barletta.bt.it, dovrà essere presentato alla scuola che l’alunno/a frequenterà nell’anno scolastico 2026/2027 corredato da:

Ø copia conforme all’originale della diagnosi funzionale aggiornata rilasciata dalla ASL;

Ø certificazione INPS di disabilità grave ai sensi dell’ex art. 3 comma 3 della L. n. 104/92;

Ø copia leggibile di un documento d’identità del genitore/tutore in corso di validità.

N.B. Le istanze pervenute nei termini, carenti della documentazione prevista, sono ammesse con riserva. Pertanto, il servizio sarà attivato solamente con il perfezionamento dell’istanza.

L’istanza deve essere presentata alla scuola che l’alunno frequenterà nell’A.S. 2026/2027 entro e non oltre il giorno 29 Maggio 2026. Il modulo di domanda è altresì disponibile presso tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado in cui è attivo il Servizio per l’Integrazione Scolastica e Sociale Extrascolastica comunale.

Per informazioni rivolgersi al Segretariato Sociale tel. 0883/516782 – 0883/516701 – 0883/516709 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 – il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30) o alla seguente mail: [email protected]