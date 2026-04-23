Pubblichiamo la nota stampa del Circolo “Franco Dambra” di AVS – Sinistra Italiana in occasione del 25 aprile:

«Il 25 aprile è una data che non può essere ridotta a mera celebrazione. È il giorno in cui l’Italia si ferma a ricordare la lotta di Liberazione dal nazi-fascismo, la Resistenza che ha cambiato il corso della storia e ha fondato la nostra Repubblica sui valori di libertà, democrazia e giustizia sociale. Oggi, si è in presenza di un evidente progetto di revisionismo storico e di normalizzazione del fascismo, per questo è più che mai necessario riaffermare con forza il valore della Resistenza.

In particolare, le destre cercano di offuscare la storia, di equiparare vittime e carnefici, di cancellare la memoria delle lotte che hanno costruito il nostro presente. Ma non ci si deve piegare.

La Resistenza non è un ricordo polveroso, è un patrimonio vivo che continua a ispirare le battaglie per la giustizia, l’uguaglianza e la pace. Perché la Resistenza non è solo storia:

– È l’eredità di chi ha lottato contro l’odio, il razzismo e l’oppressione.

– È il seme della Costituzione, la nostra carta dei diritti.

– È l’impegno a difendere la democrazia da ogni forma di autoritarismo e di intolleranza.

– È la spinta a costruire un futuro più giusto, solidale e inclusivo.

La Resistenza è un faro:

– Contro le disuguaglianze sociali, contro la povertà e la precarietà.

– Contro il razzismo, l’antisemitismo e ogni forma di discriminazione.

– Contro le guerre, l’aggressione e la militarizzazione.

– Per un’Europa della pace, della cooperazione e della solidarietà.

Il 25 aprile non è un giorno come gli altri. È un dovere, un impegno con la Resistenza, contro ogni fascismo. Per la pace, la giustizia e la libertà».