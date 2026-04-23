La polizia di Stato della provincia Bat ha partecipato mercoledì 22 aprile al convegno dedicato alla prevenzione dei gesti suicidari e alla tutela delle vittime di reato, ospitato presso Palazzo San Domenico a Barletta. La serata ha rappresentato anche l’occasione per il rinnovo del Protocollo d’Intesa «La Stanza Divina», progetto che costituisce il primo sportello in Italia e l’unico in Puglia specificamente dedicato all’ascolto, al supporto psicologico e alla prevenzione dei gesti suicidari, nonché alla tutela di chi sia vittima di reato.

Lo sportello, ospitato in uno spazio protetto all’interno del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta, garantisce assistenza legale, medica e psicologica completamente gratuita a chiunque ne faccia richiesta. Il presidio è frutto di una solida rete interistituzionale che si avvale anche del supporto del Garante dei Diritti dei Minori della Regione Puglia.

A sottoscrivere il rinnovo del protocollo sono stati il questore della Bat, Alfredo Fabbrocini, il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, il presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto, il commissario straordinario dell’ASL Bat, Tiziana Di Matteo, il presidente dell’Osservatorio Nazionale Violenza e Suicidio, Stefano Callipo, e la presidente dell’Associazione di promozione sociale e culturale «Divine del Sud», Francesca Rodolfo.

Il dibattito, moderato dal giornalista Francesco Saverio Rossi ha visto gli interventi della dottoressa Monica Paone, direttore tecnico capo psicologo della polizia di Stato presso la Direzione Centrale di Sanità, e dell’avvocato Antonio La Scala, presidente dell’Associazione «Penelope» e referente de «La Stanza Divina» per la provincia di Bari, che hanno approfondito il quadro clinico e giuridico del fenomeno.

La serata ha ribadito l’impegno delle istituzioni a costruire, accanto alla tutela della legalità, una rete concreta di protezione umana e professionale capace di accogliere e sostenere i cittadini nei momenti di maggiore vulnerabilità.