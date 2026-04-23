Barletta si prepara a celebrare sabato 25 aprile l’81° anniversario della Liberazione d’Italia con un programma articolato in più momenti, tra cerimonie istituzionali, deposizioni di corone e letture affidate agli studenti del Liceo Scientifico Statale «Cafiero», per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita in difesa degli ideali di libertà e democrazia.

Le celebrazioni prendono il via alle ore 10:00 al Rivellino del Castello di Barletta, dove si terrà la liturgia della parola officiata dall’arcivescovo monsignor Leonardo D’Ascenzo. A seguire, Daniele Diviccaro della classe 4ª P del Liceo Cafiero terrà l’orazione civile, mentre Antonio Cannone della classe 3ª D leggerà un testo sulla Resistenza Militare e sugli Internati Militari Italiani. Interverrà quindi il sindaco, prima della deposizione di corone alle lapidi e degli onori militari alla presenza delle autorità e delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

Alle ore 10:45 il corteo si sposta a Palazzo di Città per la deposizione di una corona alla lapide che ricorda il contributo di Barletta alla guerra di Liberazione. Alle ore 11:00 la cerimonia prosegue ai Giardini De Nittis, dove verranno deposte corone al busto di Nicola Sernia e al murale dedicato ai Fratelli Vitrani. In questo contesto Francesca Petruzzelli, giovane iscritta all’ANPI, leggerà un testo sulla Resistenza partigiana, cui seguiranno le letture sul contributo della città di Barletta alla Resistenza da parte di Giorgia Rizzitelli e Barbara Filannino della classe 3ª D del Liceo Cafiero.

La mattinata si conclude alle ore 11:15 in Piazza Caduti in Guerra, con gli onori al Monumento ai Caduti e la deposizione di una corona alla lapide che ricorda l’eccidio dei vigili urbani e dei netturbini vittime della rappresaglia nazista. Sonia Spinazzola della classe 3ª D, Luigi Mennuti e Savino Mennea della classe 3ª I del Liceo Cafiero leggeranno un testo dedicato alle vittime dell’occupazione tedesca del settembre 1943.