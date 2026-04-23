Si è svolta presso la Sala Rossa del Castello di Barletta, l’Assemblea plenaria promossa dall’Assessorato al Welfare del Comune di Barletta, che ha dato ufficialmente avvio al percorso partecipativo per la definizione del VI Piano Sociale di Zona 2026–2028. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto aperto con istituzioni, operatori e stakeholder del territorio, coinvolti nella costruzione condivisa delle future politiche sociali cittadine. Nel corso dell’Assemblea sono stati presentati i risultati raggiunti e il percorso di evoluzione del sistema di welfare locale, oggi sempre più orientato a modelli integrati, inclusivi e innovativi.

«L’Assemblea plenaria – ha dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito – rappresenta un passaggio fondamentale di condivisione. Per le politiche sociali, nel quadriennio 2022–2025, sono state impegnate risorse complessive pari a 50.007.784,38 euro, di cui 24.856.351,37 euro a valere sul bilancio comunale. Ciò dimostra l’attenzione di questa Amministrazione per l’attuazione di politiche sempre più orientate al miglioramento continuo dei servizi, attraverso l’ascolto dei bisogni della comunità».

Il percorso partecipativo proseguirà nelle prossime settimane con tre tavoli tematici, in programma presso la Sala Conferenze del Castello di Barletta, con inizio alle ore 16:30:

– 7 maggio 2026 – Politiche familiari, tutela dei minori e contrasto al maltrattamento su donne e minori

– 14 maggio 2026 – Invecchiamento attivo e integrazione delle persone con disabilità

– 21 maggio 2026 – Inclusione sociale e contrasto alla povertà

Gli incontri sono aperti alla partecipazione della comunità e rappresentano un’importante occasione di ascolto e co-progettazione, finalizzata a costruire un sistema di welfare sempre più vicino ai bisogni delle persone. Tutti i materiali relativi al VI Piano Sociale di Zona sono consultabili al seguente link: https://www.comune.barletta.bt.it/sito/pagina/208638-welfare-servizio-sociale-on-line